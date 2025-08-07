Женская сборная России сохранила 28-е место в рейтинге ФИФА

Женская сборная России осталась на 28-м месте в обновленном рейтинге ФИФА, следует из информации на официальном сайте организации.

На счету российской команды, которая отстранена от международных соревнований с весны 2022 года, 1712,29 очка. 1 июля женская сборная России на выезде разгромила сборную Сербии со счетом 3:0 в товарищеском матче.

В лидеры рейтинга вышла Испания (2066,79 балла), сыгравшая в финале прошедшего в июле чемпионата Европы против Англии (1:1, пенальти 1:3).

Вторую строчку занимает сборная США (2065,06), третью — Швеция (2025,26). Англичанки после победы на Евро поднялись на четвертую позицию (2022,64). В топ-6 также входят Германия (2011,56) и Франция (1988,68).