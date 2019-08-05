Женская сборная России скорбит в связи с гибелью 21-летней футболистки "Чертаново"

Женская сборная России в официальном Instagram выразила соболезнования в связи со смертью футболистки "Чертаново" Анастасии Березиной. Девушка скончалась в 21 год из-за остановки сердца.

"В ночь с 3 на 4 августа от остановки сердца скончалась экс-футболистка московского "Чертаново" Анастасия Березина. Девушка провела в системе клуба 11 лет, пройдя все ступени от начальной школы до стартового состава главной команды, и завершила карьеру в 2017 году.

Анастасия неоднократно побеждала в чемпионатах страны в разных возрастных категориях, становилась лучшим игроком и бомбардиром различных турниров, защищала цвета национального флага, выступая за юниорскую и молодёжную команды страны. За сборную России U19 футболистка сыграла 15 матчей, в которых забила 8 голов.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Анастасии", - говорится в сообщении сборной.