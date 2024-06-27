Женская сборная России проведет два матча с Северной Кореей в июле

Женская сборная России сыграет два товарищеских матча с Северной Кореей, сообщает пресс-служба национальной команды в Telegram-канале.

Встречи пройдут 12 и 15 июля на стадионе «Москвич» в Москве. О возможности проведения этих матчей «СЭ» сообщал в мае.

Сборная Северной Кореи занимает 10-е место в рейтинге ФИФА и является трехкратным чемпионом Азии и трехкратным победителем Азиатских игр.