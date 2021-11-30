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Женская сборная России проиграла в гостях Дании в отборе ЧМ-2023

21:56

Женская сборная России по футболу потерпела первое поражение в отборочном турнире чемпионата мира 2023 года. Россиянки на выезде уступили команде Дании со счетом 1:3.

Сборная России проиграла первый раз после серии из пяти побед подряд. Датчанки пока не знают поражений в этом отборочном цикле.

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Иван Шитик все материалы автора
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