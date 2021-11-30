Женская сборная России проиграла в гостях Дании в отборе ЧМ-2023
21:56
Женская сборная России по футболу потерпела первое поражение в отборочном турнире чемпионата мира 2023 года. Россиянки на выезде уступили команде Дании со счетом 1:3.
Сборная России проиграла первый раз после серии из пяти побед подряд. Датчанки пока не знают поражений в этом отборочном цикле.
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