Женская сборная России проиграла в гостях Дании в отборе ЧМ-2023

Женская сборная России по футболу потерпела первое поражение в отборочном турнире чемпионата мира 2023 года. Россиянки на выезде уступили команде Дании со счетом 1:3.

Сборная России проиграла первый раз после серии из пяти побед подряд. Датчанки пока не знают поражений в этом отборочном цикле.