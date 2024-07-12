Футбол
Женский футбол
Новости
Статьи Таблица ЖФЛ Календарь ЖФЛ
Главная
Футбол
Женский футбол

Сегодня, 22:07

Женская сборная России по футболу разгромно проиграла команде КНДР

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Женская сборная России по футболу потерпела разгромное поражение от команды КНДР в товарищеском матче — 0:3.

Встреча проходила в Москве. Россиянки впервые с 2021 года сыграли в столице России при зрителях. У северокореянок по голу в этом матче забили Сон Ок Хон (30-я минута), Зин Хон Хан (34-я) и Су Рим Ким (85-я).

15 июля команды проведут вторую товарищескую встречу, которая также состоится в Москве и начнется в 19.00 по местному времени.

Все российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Футбол
8
1
Читайте также
Семья Мбаппе хочет купить футбольный клуб «Кан»
День рыбака отметят в России 14 июля
Врачи осмотрели семерых из 16 незаконно удерживавшихся в Уфе детей
Красно-белые взяли самого дорогого футболиста США, его рост ниже, чем у Месси. Кто такой Эсекьель Барко, которого купил «Спартак»
В Подмосковье разбился самолет Superjet 100. Что известно к этому часу
Англия – Испания: путь на Евро-2024, прогноз на финал и история встреч
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Любовь Успенская исполнит гимн перед матчем женских сборных России и КНДР

Красножан — о поражении российских футболисток от КНДР: «Класс соперника сегодня помешал нам победить»

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости