Женская сборная Китая попала под карантин в Австралии из-за коронавируса

Игроки и тренерский штаб женской сборной Китая находятся под карантином в австралийском Брисбене в связи с опасениями по поводу возможного распространения коронавируса, сообщает AP.

Команда прибыла в Брисбен рейсом из Шанхая во вторник, прежде чем пограничники поместили их в изоляцию. Команда пробудет в изоляции в одном из отелей Брисбена до 5 февраля.

Сборная Китая прибыла в Австралию для участия в отборочном олимпийском турнире, который изначально должен был пройти в КНР, но был перенесен в связи со вспышкой пневмонии. 3 февраля сборная Китая должна сыграть с командой Таиланда, на данный момент не сообщается, будет ли перенесен матч на другую дату, поскольку игроки пробудут на карантине до 5-го числа.