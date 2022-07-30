Женская сборная Бразилии выступит на чемпионате мира-2023 года и Олимпиаде-2024

Женская сборная Бразилии по футболу одержала победу над командой Парагвай (2:0) в матче 1/2 финала Кубка Америки 2022 года.

Таким образом, бразильские футболистки гарантировали себе участие на чемпионате мира 2023 года и Олимпийских играх 2024 года.

В финале Кубка Америки бразильская сборная сыграет с командой Колумбии. Матч состоится 31 июля и начнется в 03.00 по московскому времени.

Напомним, чемпионат мира — 2023 пройдет в Новой Зеландии и Австралии, а Олимпиада — 2024 в Париже (Франция).