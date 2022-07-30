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Сегодня, 10:37

Женская сборная Бразилии выступит на чемпионате мира-2023 года и Олимпиаде-2024

Карен Саркисян
Корреспондент
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Женская сборная Бразилии по футболу одержала победу над командой Парагвай (2:0) в матче 1/2 финала Кубка Америки 2022 года.

Таким образом, бразильские футболистки гарантировали себе участие на чемпионате мира 2023 года и Олимпийских играх 2024 года.

В финале Кубка Америки бразильская сборная сыграет с командой Колумбии. Матч состоится 31 июля и начнется в 03.00 по московскому времени.

Напомним, чемпионат мира — 2023 пройдет в Новой Зеландии и Австралии, а Олимпиада — 2024 в Париже (Франция).

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • bk news
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит
Локомотив

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
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Ливерпуль
Манчестер Сити

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
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Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
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