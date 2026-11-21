Женская молодежная сборная России проведет два товарищеских матча с Узбекистаном

Женская молодежная сборная России по футболу проведет заключительный учебно-тренировочный сбор в 2026 году в Ташкенте. Национальная команда сыграет два товарищеских матча со сборной Узбекистана.

Игры состоятся 30 ноября и 2 декабря в манеже Национального футбольного тренировочного центра Федерации футбола Узбекистана. Начало обоих матчей — в 13.00 по московскому времени.

В состав российской команды вошли 20 футболисток.

Вратари: Валерия Макунькина (ЦСКА), Анастасия Емельянова («Спартак»).

Защитницы: Софья Слободчикова («Локомотив»), София Савостина («Рубин»), Валерия Маркелова, Тамила Дзанагова (обе — ЦСКА), Вероника Ткаченко («Чертаново»), Арина Кадигроб, Екатерина Кривенко (обе — «Краснодар»).

Полузащитницы: Дарья Константинова («Зенит»), Виктория Крюкова, Виктория Сокач, Елена Голик (все — «Чертаново»), Есения Кадынцева, Ярослава Кадынцева (обе — ЦСКА).

Нападающие: Валерия Меняйлова (ЦСКА), София Дениско («Краснодар»), Виолетта Кахраманзаде («Спартак»), Ева Рабченюк («Динамо»), Юлия Соболева («Зенит»).