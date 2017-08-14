Женская команда "Енисея" пригласила Григоряна на работу

Женская команда "Енисея" предложила бывшему главному тренеру "Анжи" Александру Григоряну работу в клубе. Специалист объявил об отставке с занимаемого поста во флеш-интервью после матча 6-го тура чемпионата России против "Динамо" (1:3).

– Александр Григорян начинал карьеру в женском футболе, выигрывал трофеи. Александр Витальевич, готовы рассмотреть вас в наш тренерский штаб! – говорится в сообщении женской команды "Енисея".

Напомним, что 50-летний Григорян ранее возглавлял такие женские клубы, как "Энергия" (1999 - 2001), "Лада" (2002 - 2005), "Надежда" (2006-2007) и "Звезда-2005" (2007 - 2009).