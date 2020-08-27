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«Зенит» выпустил документальный сериал о первом сезоне женской команды

19:03

«Зенит» выпустил первую серию документального сериала об истории женской команды сине-бело-голубых. Женский «Зенит» дебютировал в розыгрыше чемпионата России в этом сезоне.

Сериал покажет, как команда Ольги Порядиной живет от матча к матчу, путешествует по России, переживает победы и поражения, и расскажет личные истории футболисток, защищающих цвета клуба.

Первая серия посвящена поездке команды на выездную игру против «Рязань-ВДВ».

Ближайший матч женский «Зенит» проведет 31 августа в Петербурге против «Краснодара».

Дополнительная информация:

https://w.fc-zenit.ru/news/2020-08-27-zenit-predstavlyaet-novyy-dokumentalnyy-serial-o-zhenskoy-komande-kluba.htm

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