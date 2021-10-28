Юрий Красножан о результатах жеребьевки женского Евро: «Постараемся выйти из группы»

Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан оценил результаты жеребьевки чемпионата Европы. Россиянки сыграют с командами Нидерландов, Швеции и Швейцарии в группе С.

«Не так часто мы с ними встречаемся: со шведками играли на чемпионате Европы в 2017 году и сейчас в отборе с нидерландками, и набранными очками мы похвастаться не можем, — цитирует специалиста ТАСС. — В 2017 году мы одержали первую победу в финальном раунде, и хотелось бы развить это движение вперед. — Легких групп здесь не могло быть — в любой группе, что не посмотришь, непростые соперники, но это этап в жизни сборной и женского футбола в России, поэтому не сомневаюсь, что мы отдадим все силы. Важно сыграть правильно, смело, и у нас есть время подготовиться.

Больше все радует, что есть определенность и целенаправленно готовиться к этим соперникам. Первое определяющее качество — это класс команды, а все остальное на этом качестве базируется, и зачем сейчас говорить о негативе. Мы участвуем на форуме, и когда ты соревнуешься с сильнейшими, ты сам становишься таковым. Будем стараться выйти из группы, но вопрос в том, чтобы команда прогрессировала".

Женский чемпионат Европы пройдет с 6 по 31 июля 2022 года