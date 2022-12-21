Вратарь «молодежки» женского ЦСКА Виктория Виноградова умерла в возрасте 17 лет
Вратарь молодежной команды женского ЦСКА Виктория Виноградова умерла в возрасте 17 лет.
Футболистка скоропостижно скончалась, находясь в отпуске. Причина смерти не сообщается.
«Мы запомним Вику не только как хорошего игрока, но и как замечательного человека: добрую, отзывчивую, неравнодушную, всегда готовую прийти на помощь.
Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Виктории. Скорбим вместе с вами...» — говорится в заявлении московского клуба.
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