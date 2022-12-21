Вратарь «молодежки» женского ЦСКА Виктория Виноградова умерла в возрасте 17 лет

Вратарь молодежной команды женского ЦСКА Виктория Виноградова умерла в возрасте 17 лет.

Футболистка скоропостижно скончалась, находясь в отпуске. Причина смерти не сообщается.

«Мы запомним Вику не только как хорошего игрока, но и как замечательного человека: добрую, отзывчивую, неравнодушную, всегда готовую прийти на помощь.

Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Виктории. Скорбим вместе с вами...» — говорится в заявлении московского клуба.