Восемь футболисток сборной Швейцарии были изолированы в связи с отравлением на чемпионате Европы в Англии

8 игроков и 11 сотрудников женской сборной Швейцарии по футболу были изолированы в связи с отравлением на чемпионате Европы в Англии, сообщает официальный сайт Швейцарского футбольного союза.

«Причина проблем с желудочно-кишечным трактом не может быть окончательно выяснена в данный момент. Наблюдаются такие симптомы, как рвота и диарея, но кратковременные. У некоторых пострадавших сегодня утром наблюдались легкие симптомы, у некоторых не было никаких. Если завтра ни у кого не будет симптомов, мы сможем отправиться в Шеффилд, как и планировалось. В противном случае потребуется больше времени», — цитирует пресс-служба сборной Швейцарии врача команды Мартина Шобера.

В первом туре группового этапа чемпионата Европы-2022 сборная Швейцарии сыграла вничью с Португалией (2:2). 13 июля швейцарки проведут матч со сборной Швеции во втором туре группового этапа.