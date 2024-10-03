Виктория Дайнеко исполнит гимн России перед женским финалом Кубка России

Певица Виктория Дайнеко исполнит гимн России перед финалом Кубка России среди женских команд, в котором сыграют ЦСКА и «Локомотив».

Встреча пройдет 5 октября на «ВЭБ Арене».

Кроме победительницы «Фабрики звезд», РФС подготовил для болельщиков полноценный концертный сет от Ханны и Вани Дмитриенко.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка России: год назад красно-синие разгромили в финале «Зенит» и выиграли трофей в третий раз в своей истории. В свою очередь, женская команда «Локомотива» выигрывала национальный Кубок дважды.