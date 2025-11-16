В «Рубине» прокомментировали инцидент с 11-летней футболисткой. Клуб возьмет на себя восстановление

В пресс-службе «Рубина» ответили на вопрос об инциденте с переломом ноги у 11-летней футболистки академии казанской команды.

«Футбол — контактный вид спорта, поэтому подобные инциденты случаются. Ребенок получил травму во время тренировки. На данный момент клуб находится в переговорах по досудебному урегулированию ситуации, и готов взять на себя весь объем по восстановлению и реабилитации ребенка», — сообщили в пресс-службе «Рубина».

На тренировке в академии казанского «Рубина» 11-летняя футболистка получила перелом ноги. Тренер команды Юлия Балыкова в качестве наказания заставила девочку перетаскивать тяжелые ворота