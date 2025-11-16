Футбол
Женский футбол
Новости
Таблица ЖФЛ Календарь ЖФЛ Статистика ЖФЛ Статьи
Уведомления
Главная
Футбол
Женский футбол

Сегодня, 19:55

В «Рубине» прокомментировали инцидент с 11-летней футболисткой. Клуб возьмет на себя восстановление

Артем Бухаев
Корреспондент

В пресс-службе «Рубина» ответили на вопрос об инциденте с переломом ноги у 11-летней футболистки академии казанской команды.

«Футбол — контактный вид спорта, поэтому подобные инциденты случаются. Ребенок получил травму во время тренировки. На данный момент клуб находится в переговорах по досудебному урегулированию ситуации, и готов взять на себя весь объем по восстановлению и реабилитации ребенка», — сообщили в пресс-службе «Рубина».

На тренировке в академии казанского «Рубина» 11-летняя футболистка получила перелом ноги. Тренер команды Юлия Балыкова в качестве наказания заставила девочку перетаскивать тяжелые ворота

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Рубин (Казань)
Читайте также
Сборная России потерпела первое поражение с ноября 2021 года
Орбан назвал «смехотворными» заявления о нападении России на Евросоюз
В НАТО сочли ракету «Буревестник» серьезной угрозой
Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
Карпину понравилось первое за 22 игры поражение, но ему посоветовали заканчивать с «благотворительностью». Что произошло после матча сборных России и Чили
Греция и Украина подписали меморандум о поставках Киеву с декабря СПГ из США
Популярное видео
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Иван

    понял, спасибо

    16.11.2025

  • Alexander Malygin

    Где-то в другом месте было интервью с девочкой - тренер отправила её и подругу вдвоём переносить ворота. Они стали их опускать и не удержали.

    16.11.2025

  • Alexander Malygin

    Скорее всего, у 11-летних девчонок на тренировке были ворота 3*2 метра, они весят под 60 кг. 6-8 мальчишек такого возраста нормально справляются - аккуратно опускают, переносят, поднимают. Но поручать такое двум девочкам - это или тупость или жестокость. Они не смогут их удержать от падения, когда начнут опускать из стоячего положения в лежачее для переноса. Собственно, это и случилось. В каком-то смысле, повезло - могло перекладиной ударить по голове или позвоночнику, последствия были бы жуткие.

    16.11.2025

  • Gordon

    Ворота, на которых девочки занимаются, весят значительно меньше. Но, если это правда и если бедняжка получила травмы именно в результате этой дичи, несомненно это подсудное дело.

    16.11.2025

  • Иван

    к сожалению из новости непонятно как именно получила. я вообще сначала подумал, что ее с травмой уже заставили ворота таскать

    16.11.2025

  • Gordon

    Если всё было именно так и если девочка, дай ей Бог здоровья, получила травму именно в результате этого, безусловно.

    16.11.2025

  • Millwall82

    футбольные ворота весят до 250 кг, обычные по 120. Нужно расследование, если подобное было, то конечно уголовка и пожизненное отрастрание.

    16.11.2025

  • Иван

    Тренер команды Юлия Балыкова в качестве наказания заставила девочку перетаскивать тяжелые ворота это за дичь такая? это подсудное дело?

    16.11.2025

    • «Сестра Холанна»: «Общие родственники с Эрлингом? Не исключаю, что это реально»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости