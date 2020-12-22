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В Ростова появится женская футбольная команда

09:58

Женская футбольная команда «Ростов» будет выступать в суперлиге-2021 — чемпионате России. Кроме того, на базе академии ФК «Ростов» будут созданы женские молодежные и юношеские команды, сообщает сайт клуба.

Женская команда будет базироваться и тренироваться в Новошахтинске, домашние игры девушек будут проходить в Ростове-на-Дону, один из городских стадионов станет домашней ареной для команды.

Главным тренером команды будет назначена Наталья Карасева, экс-главный тренер ЖФК «Дончанка». Карасева — в прошлом игрок национальной сборной России, выступала на чемпионате мира 1999 года, забила гол в матче против Японии.

Дополнительная информация:

https://www.fc-rostov.ru/press/news/14113

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