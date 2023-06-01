Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Женский футбол

Сегодня, 13:07

В РФС объяснили, почему решили проводить Суперкубок России среди женских команд в Москве

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался об организации матча за Суперкубок России среди женских команд.

«Так как предыдущий титульный матч — за Кубок России, в котором также встречались ЦСКА и «Зенит», — состоялся в Петербурге на «Газпром-Арене», то суперкубок мы решили провести в Москве, на стадионе армейцев — на «ВЭБ-Арене». Мы готовим большую развлекательную программу, приглашаем всех посетить матч. Уверен, что игра пройдет на высоком уровне и будет интересна для зрителей», — цитирует Митрофанова ТАСС.

В матче за Суперкубок России сыграют чемпион России «Зенит» и победитель Кубка страны ЦСКА. Действующим обладателем Суперкубка является женская команда «Локомотива». В 2022 году она в финале обыграла «ЦСКА» (2:1).

Источник: https://tass.ru/sport/17898233
РФС
Максим Митрофанов
1
0
Читайте также
Соблазнения, прелюдии и обмен позами: в Швеции запретили чемпионат Европы по сексу
«Наша автономия находится под угрозой». Бах ответил на обвинения в пророссийской позиции
Эксперт оценил шанс налаживания диалога Москвы и Риги после смены президента Латвии
Пушилин назвал освобождение Марьинки стратегически важным «в обозримой перспективе»
Много бывает: льготники получат счета за ЖКХ со «скидкой» до 50%
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Презентация команды женской лиги "СЭ"
"Краса Футбола-2016" - центр нападения "Мегаполиса"
"Россиянка" в 1/4 финала Лиги чемпионов!
Дуарте: Адаптация в «Спартаке» / Смерть брата / Удаление на Малкоме
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Бетис»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эльче» — «Атлетико»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Валенсия»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Суперкубок России среди женских команд пройдет 17 июня
Новости
RSS RSS
Все новости