В Национальном музее футбола в Великобритании установят первый памятник футболистке

В Национальном музее футбола в Манчестере (Великобритания) появится первый памятник женщине-игроку, сообщает The Telegraph. Этой чести удостоилась Лили Парр.

Карьера Парр продолжалась с 1919 по 1951 год, в общей сложности она забила 980 голов. В 1920 году она приняла участие в матче Англия - Франция, первой в истории международной игре женских сборных.

В 2002 году Парр стала первой женщиной, включенной в Зал футбольной славы Англии.

Статуя Парр в полный рост работы скульптора Ханны Стюарт появится в музее в начале следующего месяца.