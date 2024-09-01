Telegraph: в Британии тренер-трансгендер подписал трансгендера в женский клуб

Женский футбольный клуб «Саттон Юнайтед», главным тренером которого является трансгендер Люси Кларк, подписал вратаря-трансгендера Блэр Хэмилтон, сообщает The Telegraph.

Кларк ранее была первым арбитром-трансгендером в футболе в Англии. В конце января «Саттон Юнайтед» объявил о ее назначении на пост главного тренера. Кларк стала первым тренером-трансгендером в пяти высших дивизионах женского английского футбола.

По информации издания, 34-летний Хэмилтон является биологическим мужчиной и академиком. Подписание вратаря вызвало критику со стороны групп по защите прав женщин из-за того, что Хэмилтон занимает место вратаря-женщины.

Британская пловчиха, серебряный призер Олимпиады-1980 Шэрон Дэвис назвала данное подписание «Саттон Юнайтед» «позорным».