Ураган Деннис сорвал матч женского чемпионата Англии

Матч чемпионата Англии среди женщин между «Арсеналом» и «Редингом» был перенесен, сообщает официальный сайт лондонского клуба. Причиной стал ураган Деннис, обрушившийся на Великобританию.

Руководство «Арсенала» и премьер-лиги приняло решение отложить игру ради безопасности болельщиков. Пройдет она не сегодня, а 23 февраля.

Ранее ураган сорвал два матча мужских команд низших лиг, а также игру чемпионата Шотландии между «Рейнджерс» и «Ливингстоном».