Ураган Деннис сорвал матч женского чемпионата Англии
12:41
Матч чемпионата Англии среди женщин между «Арсеналом» и «Редингом» был перенесен, сообщает официальный сайт лондонского клуба. Причиной стал ураган Деннис, обрушившийся на Великобританию.
Руководство «Арсенала» и премьер-лиги приняло решение отложить игру ради безопасности болельщиков. Пройдет она не сегодня, а 23 февраля.
Ранее ураган сорвал два матча мужских команд низших лиг, а также игру чемпионата Шотландии между «Рейнджерс» и «Ливингстоном».