Футбол
Другие
Женский футбол
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Женский футбол

УЕФА увеличил призовой фонд женского чемпионата Европы

11:54
Теги:

Пресс-служба УЕФА сообщила, что исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил увеличение призового фонда женского чемпионата Европы. Турнир пройдет в 2022 году в Англии.

По данным источника, 16 команд разделят призовой фонд в размере 16 миллионов евро. В 2017 году в Нидерландах сумма призовых составила 8 миллионов евро.

Чемпионат Европы по футболу среди женщин проводится раз в четыре года. В 2017 году победителем стала сборная Нидерландов.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Читайте также

Залил кровью бассейн, а потом признался, что у него СПИД. Скандал на Олимпиаде-1988
Емельяненко рассказал о бое Джигурды и Милонова: «Джигурда два раза дал по пузу, Милонов плакал крокодильими слезами»
«Дзюба не предатель, а амбициозный форвард. Карпин не вызвал его в сентябре, теперь — только расширенный список...» Мнение Юрана
Усик — Джошуа: дата боя и где смотреть прямую трансляцию бесплатно
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
0
Офсайд