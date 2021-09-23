УЕФА увеличил призовой фонд женского чемпионата Европы
11:54
Пресс-служба УЕФА сообщила, что исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил увеличение призового фонда женского чемпионата Европы. Турнир пройдет в 2022 году в Англии.
По данным источника, 16 команд разделят призовой фонд в размере 16 миллионов евро. В 2017 году в Нидерландах сумма призовых составила 8 миллионов евро.
Чемпионат Европы по футболу среди женщин проводится раз в четыре года. В 2017 году победителем стала сборная Нидерландов.
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