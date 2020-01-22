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У женской команды «Зенита» появилась страница в Twitter

15:12

У ФК «Зенит» появилась женская команда. Клуб также завел для нее страницу в Twitter. Сегодня там была опубликована первая запись.

— Женский футбольный клуб «Зенит» и главный тренер Ольга Сергеевна Порядина приветствуют вас на официальной странице команды в твиттере! Подписывайтесь, ставьте лайки и приходите на матчи!, — говорится в сообщении.

Команда из Санкт-Петербурга начнет свое выступление в официальных турнирах с сезона-2020. Сине-бело-голубые заявлены для участия в чемпионате и Кубке России. Расписание матчей, а также информация о месте их проведения будут опубликованы дополнительно.

Женский футбол: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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