17:08 15 мая | Футбол — Женский футбол

"У нас нет "мячиков", но мы знаем, как ими пользоваться". Эпичное представление женской сборной Германии

Женская сборная Германии по футболу. Фото AFP
Женская сборная Германии по футболу. Фото AFP
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Женская сборная Германии создала эпичную презентацию перед стартом чемпионата мира среди женщин. В видеоролике футболистки под динамичный видеоряд рассказывают о том, как им приходится бороться не только с соперниками, но и с предубеждениями.

"Мы играем за сборную, и вы даже не знаете наших имен. Но мы были чемпионками Европы три раза. Так? Нет! Восемь раз! После первого титула нам подарили чайный сервиз.

Мы боролись не только против соперников, но и против предубеждений. "Женщины нужны только для того, чтобы рожать детей", "их место - в прачечной", "Это все равно, что смотреть любителей... в замедленной съемке".

Но знаете что? У нас нет "мячиков", но мы знаем, как ими пользоваться. (игра слов - в оригинале "balls" может иметь значение "мужские яйца" и "футбольные мячи". - Прим. "СЭ")

Мы носим макияж. Любим ходить на высоких каблуках... и чулках. Мы любим танцевать. Мы любим тех, кто знает, чего хочет. Но когда речь заходит о ролевой модели, мы просто смотрим в зеркало. Не переживайте, вы не обязаны знать наши имена. Просто знайте, чего мы хотим. Мы хотим играть в нашу игру", - говорится в ролике.

 

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