"У нас нет "мячиков", но мы знаем, как ими пользоваться". Эпичное представление женской сборной Германии

Женская сборная Германии создала эпичную презентацию перед стартом чемпионата мира среди женщин. В видеоролике футболистки под динамичный видеоряд рассказывают о том, как им приходится бороться не только с соперниками, но и с предубеждениями.

"Мы играем за сборную, и вы даже не знаете наших имен. Но мы были чемпионками Европы три раза. Так? Нет! Восемь раз! После первого титула нам подарили чайный сервиз.

Мы боролись не только против соперников, но и против предубеждений. "Женщины нужны только для того, чтобы рожать детей", "их место - в прачечной", "Это все равно, что смотреть любителей... в замедленной съемке".

Но знаете что? У нас нет "мячиков", но мы знаем, как ими пользоваться. (игра слов - в оригинале "balls" может иметь значение "мужские яйца" и "футбольные мячи". - Прим. "СЭ")

Мы носим макияж. Любим ходить на высоких каблуках... и чулках. Мы любим танцевать. Мы любим тех, кто знает, чего хочет. Но когда речь заходит о ролевой модели, мы просто смотрим в зеркало. Не переживайте, вы не обязаны знать наши имена. Просто знайте, чего мы хотим. Мы хотим играть в нашу игру", - говорится в ролике.