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Сегодня, 09:05

Тренер ЖФК «Динамо»: «Будущее — за женским футболом!»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер ЖФК «Динамо» Сергей Лаврентьев в комментарии для «СЭ» оценил перспективы женской Суперлиги.

В понедельник, 13 марта, бело-голубые уступили ЦСКА (0:3) в матче 1-го тура чемпионата.

— На ваш матч с ЦСКА пришло около 800 болельщиков.

— Мы рады, что наши фанаты нас не бросают. Мы всегда отвечаем, что мы играем в футбол ради них. Огромное спасибо, что были вчера на стадионе.

— Можно сказать, что женское дерби популярнее некоторых мужских футбольных матчей?

— Женский футбол становится популярным и смотрибельным. Думаю, будущее за женским футболом! Несмотря на то что мужской очень хорошо медийно раскручен. Придет время, когда на женский футбол начнут ходить, будет большая посещаемость.

«Динамо» проводит дебютный сезон в женской Суперлиге. Во втором туре команда сыграет на выезде против «Енисея», матч состоится 19 марта.

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