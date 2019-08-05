Тренер ЖФК «Чертаново» - о погибшей футболистке: «Березина закончила с футболом более 2 лет назад»

Главный тренер ЖФК «Чертаново» Сергей Лаврентьев прокомментировал «СЭ» гибель бывшей футболистки команды Анастасии Березиной.



Ранее в профиле клуба в Instagram сообщили, что в ночь на 4 августа у 21-летней девушки остановилось сердце.

– Этого игрока не было в команде больше чем два с половиной года. Она приняла решение закончить с футболом, дальше я не следил за ее личной жизнью. Жалко, что вот так все случилось.

– Подавала ли она какие-то надежды в футболе?

– Она прошла нашу школу. Потом попала в главную команду, но затем приняла решение закончить со спортом. Она могла вырасти в хорошего игрока, привлекалась в различные сборные, но ее решением было перестать заниматься футболом.

– Она не говорила причину такого решения?

– Нет. Она сказала, что у нее своя дорога, своя личная жизнь. На этом наше сотрудничество закончилось. Это женский футбол. Девчонки порой принимают такие решения. Чем было вызвано ее решение, мы не копались и не разбирались. Пожали друг другу руки, сказали "спасибо" за сотрудничество и все.

– У нее были какие-то проблемы со здоровьем?

– Когда она занималась у нас, она регулярно посещала медосмотры. Мы два раза в год проходим медицинские обследования. Серьезных нарушений выявлено не было, она была допущена до занятий футболом. Что произошло сейчас, не знаю.

– Какой она была в жизни?

– Она была общительной, адекватной девушкой. Не скажу, что была душой компании, но и замкнутой не была. Спокойно общалась с девчонками, нормально жила в коллективе. (Арман Мкртчян)

21-летняя футболистка ЖФК "Чертаново" умерла из-за остановки сердца