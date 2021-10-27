Тренер женской сборной Сьерра-Леоне отстранен от работы по обвинению в сексуальном домогательстве

Главный тренер женской футбольной сборной Сьерра-Леоне Абдулай Бах обвиняется в сексуальных домогательствах. Он отстранен от работы до окончания расследования.

Вице-президент Федерации футбола страны сказал, что они отстранили Баха от работы, после того как получили копии текстовых сообщений с предполагаемыми доказательствами домогательств и издевательств.

Бах согласился уйти в отставку, но заявил, что не делал ничего из того, что ему предъявляют.

«Обвинения в мой адрес совершенно не соответствуют действительности и не имеют под собой никаких оснований. Как семейный человек, я никогда не буду приставать к спортсменкам или использовать свое положение для получения физического и эмоционального преимущества в отношении молодых девушек в национальной команде, которые годятся мне в дочери», — передает слова тренера BBC Sport.

Также Бах сказал, что надеется на быстрое завершение расследования, так как футбол является его единственным источником дохода.