Тренер сборной Нигерии: "Если я прокомментирую пенальти, меня отправят домой"

Главный тренер женской сборной Нигерии Томас Деннерби после поражения от Франции в 3-м туре группового турнира чемпионата мира-2019 (0:1) дал понять, что недоволен пенальти. Единственный мяч забила Венди Ренар, при этом она исполняля его дважды. Арбитр после незабитого одиннадцатиметрового назначила пенальти повторно за то, что вратарь раньше времени вышла с линии.
– Пенальти? Если я выскажу свое мнение, у меня будут проблемы, и меня отправят домой, – цитирует L'Equipe Деннерби. – Лучше я ничего не буду говорить.
Saddest part is that var didn't use rules for France player who have run into Nigeria box before renard play the penalty pic.twitter.com/nU0xSXz28Y— MURPHIE (@Murphieluiz) 18 июня 2019 г.