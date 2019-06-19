Тренер сборной Нигерии: "Если я прокомментирую пенальти, меня отправят домой"

Главный тренер женской сборной Нигерии Томас Деннерби после поражения от Франции в 3-м туре группового турнира чемпионата мира-2019 (0:1) дал понять, что недоволен пенальти. Единственный мяч забила Венди Ренар​, при этом она исполняля его дважды. Арбитр после незабитого одиннадцатиметрового назначила пенальти повторно за то, что вратарь раньше времени вышла с линии.

– Пенальти? Если я выскажу свое мнение, у меня будут проблемы, и меня отправят домой, – цитирует L'Equipe Деннерби. – Лучше я ничего не буду говорить.