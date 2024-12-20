Футбол
Женский футбол
Новости
Статьи Таблица ЖФЛ Календарь ЖФЛ
Главная
Футбол
Женский футбол

Сегодня, 16:37

Трехкратная чемпионка России в составе «Зенита» Якупова перешла в «Спартак»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающая «Зенита» Лина Якупова перешла в «Спартак», сообщает пресс-служба красно-белых.

34-летняя футболистка покинула клуб из Санкт-Петербурга по истечении срока контракта и подписала соглашение с московской командой сроком на два года.

«Горячо приветствуем в нашей красно-белой семье!» — говорится в заявлении «Спартака».

Якупова играла за «Зенит» с 2021 года. Всего на ее счету 103 матча и 23 гола в составе сине-бело-голубых. Вместе с петербургской командой футболистка стала трехкратной чемпионкой России (2022, 2023, 2024) и обладательницей Суперкубка (2023).

Источник: https://t.me/wfcsm/5350
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Трамп потребовал от ЕС увеличить закупки энергоресурсов США
Стало известно о задержании гендиректора Корпорации развития Курской области
Фестиваль привозов, качельно-голевой карнавал и первая победа Воробьева в дерби. Что произошло в матче КХЛ ЦСКА – «Спартак»
Запоздалая помощь США Украине и расплывчатые обещания Европы. Что пишут СМИ
Чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен впервые станет папой
В сборной США по биатлону обнародовали секс-скандал
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: Лига конференций, 6-й тур, видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ротенберг: «Женский футбол сейчас активно развивается»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости