Трамп объявил о проведении женского чемпионата мира-2031 в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что женский чемпионат мира по футболу 2031 года пройдет в Соединенных Штатах.

«Я с гордостью объявляю, что женский чемпионат мира по футболу 2031 года состоится в Соединенных Штатах! После проведения самого успешного чемпионата мира в истории ни одна страна не подходит для организации крупнейшего женского спортивного события лучше США.

Турнир принесет экономический эффект, который ощутят несколько поколений, будет способствовать развитию футбола в нашей стране и во всем мире, а также продемонстрирует американскую исключительность», — написал Трамп в социальных сетях.

Президент США также поблагодарил главу ФИФА Джанни Инфантино и его сотрудников за содействие в организации турнира.

23 ноября внеочередной конгресс ФИФА официально утвердил хозяев женского чемпионата мира-2031. Помимо США, соревнования примут Мексика, Коста-Рика и Ямайка.

В турнире впервые выступят 48 сборных, которые проведут 104 матча. Ранее женский чемпионат мира проходил в США в 1999 и 2003 годах.