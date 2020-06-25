Тим Кэйхилл — о проведении женского ЧМ в Австралии и Новой Зеландии: «Футбол возвращается домой!»
25 июня 2020, 19:16
Бывший капитан сборной Австралии по футболу Тим Кэйхилл обрадовался решению провести женский чемпионат мира у него на родине. Турнир пройдет в 2023 году в Австралии и Новой Зеландии.
«Футбол возвращается домой! Момент радости и гордости!» — написал Кэйхилл в Twitter.
Footballs coming home ?????? What a proud moment and so amazing ??? https://t.co/A6NnF7eE3U— TIM CAHILL (@Tim_Cahill) June 25, 2020