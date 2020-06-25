Бывший капитан сборной Австралии по футболу Тим Кэйхилл обрадовался решению провести женский чемпионат мира у него на родине. Турнир пройдет в 2023 году в Австралии и Новой Зеландии.

«Футбол возвращается домой! Момент радости и гордости!» — написал Кэйхилл в Twitter.