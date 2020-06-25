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Тим Кэйхилл — о проведении женского ЧМ в Австралии и Новой Зеландии: «Футбол возвращается домой!»

25 июня 2020, 19:16

Бывший капитан сборной Австралии по футболу Тим Кэйхилл обрадовался решению провести женский чемпионат мира у него на родине. Турнир пройдет в 2023 году в Австралии и Новой Зеландии.

«Футбол возвращается домой! Момент радости и гордости!» — написал Кэйхилл в Twitter.

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