Тарханов стал главным тренером женской команды «Енисея»

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов возглавил женскую команду «Енисея», сообщает пресс-служба красноярского клуба.

Контракт с 71-летним специалистом рассчитан до конца 2026 года.

С июня по июль 2025 года Тарханов возглавлял вторую команду «Урала». До этого он тренировал основную команду екатеринбуржцев, софийскую «Славию», «Пюник», «Химки», «Крылья Советов», «Кубань», латвийскую «Ветру», «Терек», «Сатурн», «Торпедо» и ЦСКА.

В сезоне-2025 «Енисей» набрал 5 очков и занял последнее место в женской Суперлиге.