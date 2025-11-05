Футбол
Женский футбол
Новости
Таблица ЖФЛ Календарь ЖФЛ Статистика ЖФЛ Статьи
Уведомления
Главная
Футбол
Женский футбол

5 ноября 2025, 15:30

Журова — о возможном допуске женской сборной: «Федерации должны брать гарантии со стран-хозяек, что впустят всех»

Дарик Агаларов

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала «СЭ» новость о возможном допуске женской сборной России по футболу к международным соревнованиям в 2026 году.

Ранее Sport Baza сообщила, что ФИФА и УЕФА изучают вариант допуска женской национальной команды к отбору ЧМ-2027.

«Я в любом случае убеждена, что без изменения регламента допуска это сложно представить. Международные федерации должны брать гарантии со стран, принимающих соревнования, что впустят всех. Одного допуска мало. И без разницы должно быть, россияне это или израильтяне, есть военный конфликт или нет его. Если государства такие условия не принимают, то им давать проводить соревнования просто нельзя! Иначе дойдут до того, что не будут впускать мусульман или православных по религиозным соображениям. Может дойти до абсурда. Будем надеяться, что это тоже обсудят при возможности допуска нашей женской команды», — сказала Журова «СЭ».

Все российские клубы и сборные с 2022 года отстранены от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Светлана Журова
Читайте также
Заключенный в США получил еще год жизни после неудачной попытки казни
Глава МИД Венгрии заявила о готовности встретиться с Лавровым
Глава комиссии США по искусству заявил о намерении посетить ПМЭФ
Туктамышева выложила фото из США вместе с Гуменником
Двое детей, скромная свадьба и трагическая гибель: история любви Жиля и Джоан Вильнев
«Старый» Хартли ушел на пенсию, Сурин отжигал под «Руки Вверх!», а у запасного вратаря – сейв дня. Что произошло после того, как «Локомотив» завоевал Кубок Гагарина
Популярное видео
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Факел»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Факел»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Родина»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Родина»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Урал»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Урал»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Сочи»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Сочи»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: допуск к Олимпиаде и вопрос снятия международных санкций
Роднина о словах Сихарулидзе про допуск юниоров: «Я реалист. Примут решение — будем работать»
Вопрос допуска велогонщиков под флагом России могут рассмотреть в начале июня
Еще шесть российских велогонщиков получили нейтральный статус от UCI
Не только Гном Гномыч. Фигуристка Жилина тоже будет выступать за Азербайджан
Бодирога — о возвращении российских команд в Евролигу: «Следим за ситуацией»
Захарова: «Спортивные соревнования нельзя назвать мировым спортом без участия РФ»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Митрофанов опроверг новость о допуске женской сборной России к международным соревнованиям

Двойник Холанна рассказала, как давно ее сравнивают с форвардом «Манчестер Сити»

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости