США разгромили Чили на женском ЧМ и установили рекорд победной серии

Сборная США крупно обыграла Чили в матче группового турнира чемпионата мира среди женщин - 3:0. В первой игре американки разгромили Таиланд 13:0. Они установили рекорд победной серии на чемпионатах мира. С учетом прошлого розыгрыша турнира США выигрывают уже семь игр подряд.

Серия началась на ЧМ-2015. В заключительном туре группового турнира США победили Нигерию (1:0), в 1/8 финала Колумбию (2:0), в четвертьфинале Китай (1:0), в полуфинале Германию (2:0), а в финале - Японию (5:2).

В другой встрече игрового дня Швеция разгромила Таиланд - 5:1. Азиатки уже после двух игр установили антирекорд чемпионатов мира по пропущенным мячам - 18.

Чемпионат мира

Женщины

Групповой турнир

Швеция - Таиланд - 5:1 (3:0)

США - Чили - 3:0 (3:0)