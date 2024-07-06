«Спартак» уступил ЦСКА и не смог пройти в четвертьфинал женского Кубка России

«Спартак» проиграл ЦСКА в матче 1/8 финала женского Кубка России — 1:3. Игра проходила 6 июля на «Лукойл Арене».

Счет на 3-й минуте игры открыла защитник армейской команды Юлия Плешкова. На 34-й минуте футболистка красно-белых Карина Бакланова забила в свои ворота. Надежда Смирнова забила реализовала пенальти на 73-й минуте и сделала счет 3:0. За 5 минут до окончания основного времени Марина Федорова отыграла один мяч «Спартака».

В четвертьфинале турнира футболистки ЦСКА сыграют против «Крыльев Советов».

Женская команда «Спартака» проводит свой первый сезон в истории.