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20:0! Сборная Англии забила Латвии 20 безответных голов

Сборная Англии забила Латвии 20 безответных голов в отборе ЧМ-2023
01:35
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Женская сборная Англии обыграла команды Латвии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2023. Этот результат стал рекордным для европейских квалификаций мирового первенства.

В матче, который прошел 30 ноября, Лорен Хемп забила 4 мяча, по хет-трику оформили Бетани Мид, Хелен Уайт и Алексии Руссо, а Джорджина Стенуэй сдлеала 6 голевых передач.

Англичанки идут на первом месте в своей группе. Разница забитых и пропущенных мячей — 53:0.

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Евгений Козинов все материалы автора
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