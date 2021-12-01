20:0! Сборная Англии забила Латвии 20 безответных голов
Сборная Англии забила Латвии 20 безответных голов в отборе ЧМ-2023
01:35
Женская сборная Англии обыграла команды Латвии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2023. Этот результат стал рекордным для европейских квалификаций мирового первенства.
В матче, который прошел 30 ноября, Лорен Хемп забила 4 мяча, по хет-трику оформили Бетани Мид, Хелен Уайт и Алексии Руссо, а Джорджина Стенуэй сдлеала 6 голевых передач.
Англичанки идут на первом месте в своей группе. Разница забитых и пропущенных мячей — 53:0.
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