Сара Буадди стала лучшим вратарем женской Лиги чемпионов-2019/20
18:26
Вратарь «Лиона» Сара Буадди стала обладателем приза лучшему вратарю женской Лиги чемпионов-2019/20.
В составе команды 33-летняя француженка стала победителем турнира. Она провела 7 матчей в Лиге чемпионов, пропустив 2 мяча. На ее счету 5 матчей «на ноль».
The UEFA Women's Goalkeeper of the Year!#UEFAawards https://t.co/QPIFrrj3UQ— UEFA (@UEFA) October 1, 2020
В голосовании во всех номинациях помимо тренеров команд участвовали журналисты, включая представителя «СЭ».