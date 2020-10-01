Сара Буадди стала лучшим вратарем женской Лиги чемпионов-2019/20

Вратарь «Лиона» Сара Буадди стала обладателем приза лучшему вратарю женской Лиги чемпионов-2019/20.

В составе команды 33-летняя француженка стала победителем турнира. Она провела 7 матчей в Лиге чемпионов, пропустив 2 мяча. На ее счету 5 матчей «на ноль».

В голосовании во всех номинациях помимо тренеров команд участвовали журналисты, включая представителя «СЭ».