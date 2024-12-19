Ротенберг: «Женский футбол сейчас активно развивается»

Директор Департамента развития молодежного футбола Борис Ротенберг рассказал о том, какая специфика при работе с командами девочек.

«С женским отделением мы начали работу в начале нынешнего года: большое спасибо руководству клуба, совету директоров и лично Юрию Дмитриевичу Нагорных за оказанное доверие. Те стандарты, которые департамент заложил в мужском отделении Академии, мы распространили и на девочек. Были организованы тренерский совет и методический час. Стремимся создать систему, в которой у всех будут равные условия.

Женский футбол сейчас активно развивается, и мы понимаем, насколько важно обеспечить всем необходимым команды девочек. Клуб сделал ремонт в раздевалках женских команд, закупил бутсы и дополнительный инвентарь. Мы радуемся победам наших женских команд в этом году, и такой подход позволит нам наслаждаться красивой игрой и отличными результатами и дальше, уже у подрастающего поколения футболисток», — приводит слова Ротенберга пресс-служба «Локомотива».

Ротенберг также отметил, что высокие результаты женские команды показывают благодаря сформированному департаментом полноценному тренерскому штабу из высококвалифицированных специалистов, имеющих тренерские лицензии «В», «А» и «PRO-УЕФА».