Российские футболистки во второй раз обыграли соперниц из Азербайджана в товарищеском матче

Женская сборная России по футболу одержала победу над командой Азербайджана в товарищеском матче — 1:0.

Игра прошла на учебно-тренировочной базе футбольного клуба «Сочи». Автором единственного гола стала Яна Свистунова, которая отличилась на 29-й минуте.

Команды также встречались друг с другом 28 ноября. Матч завершился победой россиянок со счетом 1:0.

Все российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.