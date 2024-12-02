Российские футболистки во второй раз обыграли соперниц из Азербайджана в товарищеском матче
Женская сборная России по футболу одержала победу над командой Азербайджана в товарищеском матче — 1:0.
Игра прошла на учебно-тренировочной базе футбольного клуба «Сочи». Автором единственного гола стала Яна Свистунова, которая отличилась на 29-й минуте.
Команды также встречались друг с другом 28 ноября. Матч завершился победой россиянок со счетом 1:0.
Все российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.
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