Российские футболистки проведут матч отбора Евро-2021 с командой Косова в марте 2020 года

Женская сборная России проведет матч отборочного турнира к чемпионату Европы 2021 года против команды Косова в марте. Конкретная дата, как и точное место проведение матча, станут известны позже, сообщает ТАСС.

В турнирной таблице российская команда занимает третье место, набрав шесть очков после трех матчей, сборная Косова идет на четвертой строчке также с шестью очками после трех игр, матч против сборной Косова станет следующим для сборной России, так как домашняя игра со сборной Турции запланирована на 10 апреля.

Лидируют в группе голландские футболистки, у которых 18 очков после шести матчей, на втором месте — сборная Словении (6 очков, пять матчей).