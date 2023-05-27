Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Женский футбол

Сегодня, 20:09

Российская футболистка Абдуллина выиграла чемпионат Англии в составе «Челси»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Женский футбольный клуб «Челси» выиграл чемпионат Англии сезона-2022/23.

В матче 22-го тура лондонский клуб на выезде разгромил «Рединг» (3:0). Российская футболистка «Челси» Алсу Абдуллина провела эту встречу на скамейке запасных.

«Челси» занял первое место в турнирной таблице, набрав 58 очков. «Синие» в шестой раз выиграли турнир. Также в этом сезоне лондонский клуб выиграл Кубок Англии.

Абдуллина перешла в «Челси» в декабре 2021 года из «Локомотива». Контракт 22-летней россиянки с клубом рассчитан до 2024 года.

Футбол
ФК Челси
0
Читайте также
«Было жарко». Баскетболистка упала в обморок перед Байденом
Российско-украинский финал не в нашу пользу. Но на «Ролан Гаррос» все может быть по-другому
Двое военнослужащих погибли после атаки дрона-камикадзе в Брянской области
СМИ назвали последствия для Украины от появления ядерного оружия в Белоруссии
Горы с плеч: почему Армения смирилась с потерей Карабаха
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
Презентация команды женской лиги "СЭ"
"Краса Футбола-2016" - центр нападения "Мегаполиса"
"Россиянка" в 1/4 финала Лиги чемпионов!
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Бетис»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эльче» — «Атлетико»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Валенсия»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Вальядолид» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Райо Вальекано» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хавбек «Рязань-ВДВ» забила гол прямым ударом с углового в матче женской Суперлиги
Новости
RSS RSS
Все новости