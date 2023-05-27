Российская футболистка Абдуллина выиграла чемпионат Англии в составе «Челси»

Женский футбольный клуб «Челси» выиграл чемпионат Англии сезона-2022/23.

В матче 22-го тура лондонский клуб на выезде разгромил «Рединг» (3:0). Российская футболистка «Челси» Алсу Абдуллина провела эту встречу на скамейке запасных.

«Челси» занял первое место в турнирной таблице, набрав 58 очков. «Синие» в шестой раз выиграли турнир. Также в этом сезоне лондонский клуб выиграл Кубок Англии.

Абдуллина перешла в «Челси» в декабре 2021 года из «Локомотива». Контракт 22-летней россиянки с клубом рассчитан до 2024 года.