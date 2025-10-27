Женская молодежная сборная России разгромила Северную Македонию

Женская молодежная сборная России U-19 одержала крупную победу над Северной Македонией в товарищеском матче — 4:0. Игра прошла на стадионе «Кукуш» в Струмице.

Голы российской команды забили Анна Халиулина, Анастасия Каратаева, Полина Павлова и Виктория Крюкова.

Сборные также встречались 24 октября. Матч завершился победой российских футболисток со счетом 2:1.

Сборные России решением ФИФА и УЕФА отстранены от международных турниров с февраля 2022 года. С тех пор национальные команды проводят только товарищеские матчи.