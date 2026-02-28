Женская молодежная сборная России обыграла команду Узбекистана в товарищеском матче
Женская молодежная сборная России (игроки до 19 лет) обыграла молодежную команду Узбекистана в товарищеском матче — 3:1. Встреча прошла в Анталье.
В составе сборной России голами отметились Юлиана Каморина, Кристина Перминова и Анастасия Каратаева.
Матч проходил на тренировочных сборах команды России в Турции. На нем женская сборная также сыграет против молодежных команд Иордании (3 марта) и Таиланда (6 марта).
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