Сборная России сыграет с Португалей в стыковых матчах женского Евро. Результаты жеребьевки

Стали известны результаты жеребьевки стыковых матчей женского чемпионата Европы по футболу. Команды распределились следующим образом:

Украина — Северная Ирландия

Португалия — Россия

Чехия — Швейцария

С 7 по 13 апреля они проведут по матчу дома и в гостях. Победители пар пройдут в финальную стадию, которая состоится летом 2022 года в Англии. К ним также присоединятся девять победителей отборочных групп и три лучших команды со второго место.