Сборная России сыграет с Португалей в стыковых матчах женского Евро. Результаты жеребьевки
14:26
Стали известны результаты жеребьевки стыковых матчей женского чемпионата Европы по футболу. Команды распределились следующим образом:
Украина — Северная Ирландия
Португалия — Россия
Чехия — Швейцария
С 7 по 13 апреля они проведут по матчу дома и в гостях. Победители пар пройдут в финальную стадию, которая состоится летом 2022 года в Англии. К ним также присоединятся девять победителей отборочных групп и три лучших команды со второго место.
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