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Сборная России сыграет с Португалей в стыковых матчах женского Евро. Результаты жеребьевки

14:26
Сборная России сыграет с Португалей в стыковых матчах женского ЕВРО. Результаты жеребьевки. Фото Сайт УЕФА
Сборная России сыграет с Португалей в стыковых матчах женского ЕВРО. Результаты жеребьевки. Фото Сайт УЕФА
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Стали известны результаты жеребьевки стыковых матчей женского чемпионата Европы по футболу. Команды распределились следующим образом:

Украина — Северная Ирландия

Португалия — Россия

Чехия — Швейцария

С 7 по 13 апреля они проведут по матчу дома и в гостях. Победители пар пройдут в финальную стадию, которая состоится летом 2022 года в Англии. К ним также присоединятся девять победителей отборочных групп и три лучших команды со второго место.

Женский футбол: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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