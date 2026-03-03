Женская сборная России разгромно проиграла Гане на турнире в ОАЭ
Женская сборная России с крупным счетом уступила Гане на турнире Pink Ladies Cup в ОАЭ — 0:4.
Дубль оформила Дорис Боадува. По голу забили Стелла Ниямекье и Аджегипина Закария.
Сборная России провела второй матч на турнире Pink Ladies Cup-2026. В первой игре команда Юрия Красножана 28 февраля разгромила Танзанию (4:1). В заключительном матче россиянки 6 марта сыграют со сборной Гонконга.
Pink Ladies Cup
Россия — Гана — 0:4 (0:3)
Голы: Ниямекье, 8 (0:1), Боадува, 18 (0:2), Боадува, 33 (0:3), Закария, 88 (0:4)
3 марта. Шарджа (ОАЭ). Стадион «Аль-Хамрия»
Новости