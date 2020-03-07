РФС рекомендовал игрокам женской сборной России сесть на карантин на 14 дней. Об отмене чемпионата речи пока не идет

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о том, какие меры предприняты, чтобы обезопасить футболисток российских клубов от заражения коронавирусом.

5 марта вышел указ мэра Москвы Сергея Собянина о введении в городе режима повышенной готовности в связи с коронавирусом. В тексте, в частности, говорится следующее: «Обязать граждан, прибывших из Китайской Народной Республики, Республики Кореи, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германии, Королевства Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV) по перечню, утвержденному Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест)»

Вчера женская сборная России разгромила Косово (5:0) в квалификации чемпионата Европы. Матч проходил в Германии. Главный тренер нашей национальной команды и ЖФК «Локомотив» Елена Фомина отказалась комментировать возможное временное отстранение своих подопечных от участия в тренировочном процессе и играх после прибытия в Россию.

— Рекомендовано ли игрокам женской сборной России, которые вчера провели матч в Германии, сесть на карантин на две недели? — задаем вопрос главному врачу РФС Эдуарду Безуглову.

— РФС — общественная организация. Мы не можем что-либо запрещать. Все рекомендации в соответствии с указом мэра Москвы нами уже отправлены в сборные России, которые находятся за границей. А там уже... Ну мы же не можем заставить игроков выполнять эти рекомендации.

Все сотрудники РФС, которые находятся в расположении сборных, будут вести себя строго в соответствии с рекомендациями. Имею в виду 14-дневную самоизоляцию по прибытии в России. Все будет сделано, как положено.

— А что делать с футболистками сборной, которые сейчас вернуться из Европы в свои клубы?

— РФС не имеет возможности обязать их что-либо делать. Они на контрактах со своими клубами. А что касается всех сотрудников РФС, то они строго будут выполнять все предписания.

— Может ли быть перенесено начало чемпионата России среди женских команд, которое запланировано на 29 марта?

— Об отмене соревнований речи не идет. В нашей стране нет ни одного соревнования, которое находится под угрозой отмены. Пока мы действуем строго в рамках имеющихся рекомендаций. От нас, по большому счету, ничего не зависит. Появятся новые указы — тогда будем им следовать. Пока, как я заметил выше, сотрудники РФС, возвращающиеся из-за границы, будут самоизолированы. Поездки отменены. Со своей стороны мы делаем все, как положено. А что девочки будут делать в своих клубах? Мы можем только рекомендовать, оповестить. Мы все уже разослали. Могу констатировать, что на данный момент никто в наших сборных не болеет.

— Иными словами рекомендовали игрокам женской сборной России сесть на карантин на две недели?

— Мы действуем строго по рекомендациям штаба по борьбе с короновирусом. Если там прописана самоизоляцимя на 14 дней, мы это доводим до клубов, игроки которых выступают в женской сборной России. (Виталий Айрапетов)