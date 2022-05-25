РФС проведет футбольный фестиваль для девочек

Всероссийский футбольный фестиваль для девочек «Мы в игре. Лето» пройдет с 1 июня по 28 августа в 22 городах страны. Он организован РФС в партнерстве с футбольными клубами РПЛ, суперлиги и ФНЛ, сообщает сайт РФС.

Фестиваль может посетить любая девочка в возрасте от 7 до 12 лет, участие бесплатное.

«Программа разработана таким образом, чтобы развивать не только футбольные навыки, но и лидерство, креативность, умение работать в команде, смелость, упорство, скорость принятия решений в стрессовой ситуации и другие качества, важные в игре с мячом. Все участницы получат памятные награды», — говорится в сообщении.

В программе фестиваля — дружеские турниры, тренировки, мастер-классы, автограф-сессии.