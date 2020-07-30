РФС объявил о старте женской Суперлиги

В субботу, 1 августа стартует чемпионат России по футболу среди женских команд, сообщает РФС.

В сезоне-2020 турнир получил новое название — Суперлига. Чемпионат должен был стартовать весной, однако начало было сдвинуто из-за пандемии коронавируса. В связи с этим турнир пройдет в два круга, а не в три, как ранее. За 4 месяца команды проведут 14 туров.

В чемпионате примут участие 8 команд: ЦСКА, «Локомотив», «Чертаново», «Рязань-ВДВ», «Звезда-2005», «Енисей» и два дебютирующих в лиге клуба — «Зенит», образованный в начале 2020 года, и «Краснодар», основанный на базе бронзового призера чемпионата России-2019 «Кубаночки». Трансляции всех матчей будут доступны в прямом эфире на YouTube-канале РФС.