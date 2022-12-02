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Сегодня, 22:46

Пять футболисток «Зенита» вошли в символическую сборную сезона в чемпионате России

Евгений Козинов
Корреспондент
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Пресс-служба женского чемпионата России по футболу опубликовала символическую сборную сезона-2022/23.

В голосовании принимали участие главные тренеры и капитаны команд, спортивный директор РФС Андрей Лексаков и главный тренер женской сборной России Юрий Красножан.

В символическую сборную вошли Юлия Гриченко («Зенит»), Мария Галай («Локомотив»), Невена Дамьянович (ЦСКА), Анна Беломытцева («Локомотив»), Александра Лазаревич («Зенит»), Габриэль Абуди Онгене (ЦСКА), Анастасия Поздеева («Зенит»), Татьяна Петров, Ана Диаш («Зенит»).

Лучшим игроком сезона-2022/23 признана полузащитник ЦСКА Татьяна Петрова.

Впервые в истории женского чемпионата России победителем турнира стала команда «Зенита». Серебряные медали завоевали футболистки ЦСКА, бронза — у «Локомотива».

Суперлига в этом сезоне проходила в новом формате: сначала команды сыграли два круга каждый с каждым, а затем разделились на две четверки (первая разыграла места с 1 по 4, вторая — с 5 по 8).

Женская команда &laquo;Зенита&raquo;. Женская команда «Зенита» впервые в истории стала чемпионом России

Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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