Путин предоставил гражданство РФ камерунской футболистке ЦСКА Онгене

Президент России Владимир Путин предоставил гражданство РФ камерунской футболистке ЦСКА Габриэль Онгене, сообщается в указе, опубликованном на портале нормативных правовых актов.

36-летняя Онгене выступает за ЦСКА с 2017 года, вместе с командой она дважды выигрывала чемпионат России и трижды — Кубок страны. С 2015 по 2016 год футболистка играла за подмосковную «Россиянку».

Онгене — победительница Африканских игр в составе сборной Камеруна.