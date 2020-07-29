Пустовойтова попала в список судей финального турнира женской Лиги чемпионов

Судейский комитет УЕФА определился с арбитрами на финальный турнир женской Лиги чемпионов, который пройдет с 21 по 30 августа в Испании.

В число главных судей вошла россиянка Анастасия Пустовойтова, в списоке ассистентов — Екатерина Курочкина. Ранее стало известно, что все оставшиеся матчи Лиги чемпионов среди женщин пройдут в формате финального турнира с восемью участниками по принципу плей-офф на стадионах «Сан-Мамес» в Бильбао и «Аноэта» в Сан-Себастьяне.

Пустовойтова и Курочкина в прошлом сезоне обслуживали финальный матч турнира между французским «Лионом» и «Барселоной». В 2017 году обе работали на женском чемпионате Европы, а в 2019-м — на женском чемпионате мира. Также Пустовойтова стала первой женщиной, назначенной на матч РПЛ.